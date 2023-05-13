«Музыкальное хулиганство!»: Группа «Уховертка» об ожиданиях от конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» — шанс исполнить мечту детства и попасть в ротацию любимой радиостанции, сказал НСН участник группы Алексей Чекменев.

Участник группы «Уховертка» Алексей Чекменев в интервью НСН рассказал о своей «хулиганской» группе и о том, что ждет от участия в конкурсе "НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра".

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Прием заявок на Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля и продлится до 15 июня. На сегодняшний день поступило уже более 2400 заявок из России и зарубежья. Одну из них отправила группа "Уховертка" из Иркутской области. Даём им слово!

«Я живу в городе Братск в Иркутской области и занимаюсь музыкальным хулиганством, не выходя из дома, — сочиняю музыку и песни разных жанров и настроений. В этом мне помогают мои подельники — саунд-продюсер Эдуард и иллюстратор Даша. В августе “Уховертке” исполнится четыре года, но за это время мы ни разу не выступали», — поделился участник группы Алексей Чекменев.

По словам собеседника НСН, он узнал о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» из эфира «НАШЕго Радио».

«Мы решили поучаствовать в конкурсе в надежде найти новых слушателей. Хочу исполнить мечту детства, чтобы моя песня прозвучала на любимом радио», — добавил музыкант.

Он также обратился к другим участникам конкурса и призвал объединяться ради хорошего дела.

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«Желаю всем, кто мечтает попасть на “НАШЕСТВИЕ”, сделать это и общими усилиями спасти русский рок», — подытожил он.

Те, кто пока не успел присоединиться к славной компании участников конкурса, могут это сделать до 15 июня. Молодые музыканты сразятся за право участвовать в рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», который пройдет с 4 по 6 августа близ деревни Митяево Боровского района Калужской области. Самые удачные композиции попадут в ротацию «НАШЕго Радио», а лучшие исполнители отправятся в гастрольный тур по России с новой виниловой пластинкой собственных песен.

Отберет заявки и определит победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» экспертное жюри из профессиональных музыкантов, продюсеров и редакторов. Победителям конкурса подарят эксклюзивные музыкальные инструменты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Группа "Уховертка"
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