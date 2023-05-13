«Музыкальное хулиганство!»: Группа «Уховертка» об ожиданиях от конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Прием заявок на Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля и продлится до 15 июня. На сегодняшний день поступило уже более 2400 заявок из России и зарубежья. Одну из них отправила группа "Уховертка" из Иркутской области. Даём им слово!

«Я живу в городе Братск в Иркутской области и занимаюсь музыкальным хулиганством, не выходя из дома, — сочиняю музыку и песни разных жанров и настроений. В этом мне помогают мои подельники — саунд-продюсер Эдуард и иллюстратор Даша. В августе “Уховертке” исполнится четыре года, но за это время мы ни разу не выступали», — поделился участник группы Алексей Чекменев.

По словам собеседника НСН, он узнал о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» из эфира «НАШЕго Радио».

«Мы решили поучаствовать в конкурсе в надежде найти новых слушателей. Хочу исполнить мечту детства, чтобы моя песня прозвучала на любимом радио», — добавил музыкант.

Он также обратился к другим участникам конкурса и призвал объединяться ради хорошего дела.