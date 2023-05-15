«Задорные и клевые!»: Солист группы «Кайдзю» штурмует конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

«Мы играем достаточно сложную музыку, которую сложно запихнуть в рамки какого-то одного жанра. Мы используем элементы хип-хопа, металла, альтернативной музыки, этники и многих других жанров. Если же очень грубо, я бы сказал, что мы играем хард-рейв, потому что в основе все-таки лежит танцевальная музыка и, в первую очередь, рейв. Мы поем довольно часто, поскольку наконец-то стали появляться фестивали, приглашения выступить у кого-то на разогреве, где-то сыграть. Как и у всех групп, с 2019 года с выступлениями все было очень плохо, но сейчас все возвращается в обычный режим», — отметил Старый.

Также собеседник НСН рассказал, чего ждет от конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».

«О конкурсе мы узнали от наших хороших знакомых и сразу же решили поучаствовать в нем. Конечно же, мы ждем победы, потому что очень хочется выступить на одной из крупнейших сцен России, на одном из старейших фестивалей нашей страны — на фестивале “НАШЕСТВИЕ”. Мне кажется, мы очень хорошо будем смотреться на этом фестивале и понравимся публике. Почему? Потому что мы задорные, клевые и очень веселые ребята. Когда публика нас услышит, она будет очень благодарна “НАШЕму Радио” за то, что оно открыло для них новую, интересную группу», — добавил музыкант.



В заключение участник «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» обратился с необычным посланием к другим конкурсантам.

«Что бы я пожелал другим участникам конкурса? Наверное, я поздравил бы их с Новым годом, который наступит в конце декабря. Все, что я скажу, будет звучать очень банально, поэтому просто делайте то, что вам нравится, и верьте в это. Вот и всё», — подытожил он.