Вторая за неделю. В авиакатастрофе в Иркутске пилоты погибли
В России произошла вторая за неделю авиакатастрофа военного самолета. На этот раз пилоты погибли, открыто уголовное дело.
В Иркутске, по предварительным данным, произошло крушение самолета, который рухнул на частный двухэтажный дом. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который выехал на место ЧП.
Два пилота самолета Су-30 погибли в результате падения в ходе испытательного полета самолета Су-30 в частном секторе Иркутска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Блогер Трофим Татаренков в Telegram-канале «Пояснительная бригада выехала» обратил внимание на то, что, по инсайдерской информации, на видео летчики самолета оказались в момент крушения без кислородных шлемов.
«Увидел там двух летчиков с повисшими головами. Это значит, что они находились там либо в бессознательном состоянии, либо были мертвы на момент визуальной фиксации… Что произошло? Мы знаем, что на момент взлета и на момент посадки пилоты в этом типе самолетов обязаны находиться в кислородных масках. Что произошло с кислородом – не понятно. Самолет испытательный. То есть, на нем что-то испытывалось. Что испытывалось, мы не знаем и, может быть, не узнаем», - отметил блогер.
Он также призвал не строить конспирологических теорий в связи со второй за неделю авиакатастрофой и назвал два ЧП совершенно не связанными друг с другом.
Из местных жителей никто не пострадал, сообщил губернатор Иркутской области Кобзев в своем Telegram-канале.
«Из местных жителей никто не пострадал. Уточнённый адрес места падения - ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м. на две семьи», - пояснил Кобзев.
Су-30 выполнял «испытательный полет без боекомплекта на борту». Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Самолет Су-30СМ потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета, уточнили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Уточняется, что для расследования происшествия будет создана комиссия. В нее войдут специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.
В России произошла вторая авиакатастрофа военного самолета. В понедельник, 17 октября, Су-34 рухнул на жилой девятиэтажный дом в Ейске. В результате крушения погибли 13 человек, еще 19 пострадали. Оба пилота катапультировались. Техническая неисправность называется основной причиной ЧП, заявили в Следственном комитете РФ.
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