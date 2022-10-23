Вторая за неделю. В авиакатастрофе в Иркутске пилоты погибли

«Увидел там двух летчиков с повисшими головами. Это значит, что они находились там либо в бессознательном состоянии, либо были мертвы на момент визуальной фиксации… Что произошло? Мы знаем, что на момент взлета и на момент посадки пилоты в этом типе самолетов обязаны находиться в кислородных масках. Что произошло с кислородом – не понятно. Самолет испытательный. То есть, на нем что-то испытывалось. Что испытывалось, мы не знаем и, может быть, не узнаем», - отметил блогер.

Он также призвал не строить конспирологических теорий в связи со второй за неделю авиакатастрофой и назвал два ЧП совершенно не связанными друг с другом.