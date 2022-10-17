В Минобороны назвали причину крушения Су-34 в Ейске

В ведомстве отметили, что самолёт взлетел с военного аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полёта.

«По докладу катапультировавшихся лётчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива», - добавили в Минобороны.

По данным Telegram-канала, в результате падения самолёта пострадали 15 квартир дома. Также издание утверждает, что на борту упавшего Су-34 был полный боекомплект.

Ранее крушение военного самолета Су-24М произошло в Ростовской области. Пилоты смогли катапультироваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».