В Минобороны назвали причину крушения Су-34 в Ейске

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края из-за возгорания одного из двигателей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

СМИ: на жилой дом в Ейске предварительно упал самолёт

В ведомстве отметили, что самолёт взлетел с военного аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полёта.

«По докладу катапультировавшихся лётчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива», - добавили в Минобороны.

По данным Telegram-канала, в результате падения самолёта пострадали 15 квартир дома. Также издание утверждает, что на борту упавшего Су-34 был полный боекомплект.

Ранее крушение военного самолета Су-24М произошло в Ростовской области. Пилоты смогли катапультироваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:МинобороныСамолётКрушение СамолётаКраснодарский Край
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