СМИ: семья из семи человек погибла в Ейске при крушении Су-34
Семья из семи человек погибла в Ейске при падении истребителя Су-34 на жилой дом, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя городской администрации.
Источник агентства рассказал, что в списке жертв изначально оказались шесть человек с фамилией Ищенко, позже их число выросло до семи. Выяснилось, что все они являются членами одной семьи.
«При ЧП в Ейске погибла семья из семи человек, их похоронят в четверг, 20 октября», — добавил он.
Ранее вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова заявила, что число погибших в результате крушения истребителя Су-34 в Ейске выросло до 15 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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