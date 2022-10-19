СМИ: семья из семи человек погибла в Ейске при крушении Су-34

Семья из семи человек погибла в Ейске при падении истребителя Су-34 на жилой дом, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя городской администрации.

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Источник агентства рассказал, что в списке жертв изначально оказались шесть человек с фамилией Ищенко, позже их число выросло до семи. Выяснилось, что все они являются членами одной семьи.

«При ЧП в Ейске погибла семья из семи человек, их похоронят в четверг, 20 октября», — добавил он.

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова заявила, что число погибших в результате крушения истребителя Су-34 в Ейске выросло до 15 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Краснодарский КрайПогибшиеСу-34Крушение Самолёта
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