СМИ: семья из семи человек погибла в Ейске при крушении Су-34

Источник агентства рассказал, что в списке жертв изначально оказались шесть человек с фамилией Ищенко, позже их число выросло до семи. Выяснилось, что все они являются членами одной семьи.

«При ЧП в Ейске погибла семья из семи человек, их похоронят в четверг, 20 октября», — добавил он.

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова заявила, что число погибших в результате крушения истребителя Су-34 в Ейске выросло до 15 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

