США ввели санкции против российской IT-компании Aeza Group
Российская IT-компания Aeza Group попала в американский санкционный список. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
Отмечается, что санкции введены как против компании, так и в отношении четырёх граждан РФ. Это Арсений Пензев, Юрий Бозоян, Владимир Гаст и Игорь Князев, которых власти США считают руководством Aeza Group.
Введение рестрикций в американском Минфине объяснили тем, что компания предоставляет услуги хостинга «в поддержку преступной деятельности в киберпространстве, нацеленной на жертв в США и в мире».
Ранее президент США Дональд Трамп отменил ряд санкций против Сирии, которые действовали с 2004 года, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru