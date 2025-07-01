США ввели санкции против российской IT-компании Aeza Group

Отмечается, что санкции введены как против компании, так и в отношении четырёх граждан РФ. Это Арсений Пензев, Юрий Бозоян, Владимир Гаст и Игорь Князев, которых власти США считают руководством Aeza Group.

Введение рестрикций в американском Минфине объяснили тем, что компания предоставляет услуги хостинга «в поддержку преступной деятельности в киберпространстве, нацеленной на жертв в США и в мире».

Ранее президент США Дональд Трамп отменил ряд санкций против Сирии, которые действовали с 2004 года, пишут «Известия».