Упавший в Ейске Су-34 восстановят для проведения экспертизы

По его словам, это необходимо для проведения экспертизы и установки причин трагедии.

«Забирают последние фрагменты - хвостовую часть и две турбины. Следственный комитет РФ эвакуирует обломки, их специалисты соберут на Ейском аэродроме», - написал Бублик.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Су-34, взлетевший с военного аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полёта, упал в Ейске из-за возгорания одного из двигателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

