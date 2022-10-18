Упавший в Ейске Су-34 восстановят для проведения экспертизы

Глава Ейского района Роман Бублик в своём Telegram-канале заявил, что конструкция разбившегося в Ейске истребителя Су-34 будет восстановлена на Ейском аэродроме.

Число погибших при крушении Су-34 в Ейске выросло до 15 человек

По его словам, это необходимо для проведения экспертизы и установки причин трагедии.

«Забирают последние фрагменты - хвостовую часть и две турбины. Следственный комитет РФ эвакуирует обломки, их специалисты соберут на Ейском аэродроме», - написал Бублик.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Су-34, взлетевший с военного аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полёта, упал в Ейске из-за возгорания одного из двигателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ЭкспертизаСу-34Крушение СамолётаКраснодарский Край
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