Упавший в Ейске Су-34 восстановят для проведения экспертизы
Глава Ейского района Роман Бублик в своём Telegram-канале заявил, что конструкция разбившегося в Ейске истребителя Су-34 будет восстановлена на Ейском аэродроме.
По его словам, это необходимо для проведения экспертизы и установки причин трагедии.
«Забирают последние фрагменты - хвостовую часть и две турбины. Следственный комитет РФ эвакуирует обломки, их специалисты соберут на Ейском аэродроме», - написал Бублик.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Су-34, взлетевший с военного аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полёта, упал в Ейске из-за возгорания одного из двигателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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