Число погибших при крушении Су-34 в Ейске выросло до 15 человек
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова заявила, что число погибших в результате крушения истребителя Су-34 в Ейске выросло до 15 человек, сообщает ТАСС.
По её словам, скончался один из пострадавших с ожогами. Ранее она рассказала, что у 51-летнего пациента ожоги тела составили 80%.
Вероятно речь идёт о пострадавшем, состояние которого, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, было крайне тяжёлым, что вызывало у медиков «большие тревоги».
Ранее из-за ЧП глава Ейского района Роман Бублик объявил в муниципалитете трёхдневный траур с 17 по 19 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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