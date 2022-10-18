Число погибших при крушении Су-34 в Ейске выросло до 15 человек

По её словам, скончался один из пострадавших с ожогами. Ранее она рассказала, что у 51-летнего пациента ожоги тела составили 80%.



Вероятно речь идёт о пострадавшем, состояние которого, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, было крайне тяжёлым, что вызывало у медиков «большие тревоги».

Ранее из-за ЧП глава Ейского района Роман Бублик объявил в муниципалитете трёхдневный траур с 17 по 19 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».