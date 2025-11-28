Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке без таблеток

Препарат, продлевающий жизнь собакам, - это полная ерунда, заявил НСН ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

В 2026 году выйдет первый препарат против старения собак. Как пишет издание Times of India, он снижает риск возрастных болезней. Ученые из американской компании Loyal уже одобрили его для собак старше 10 лет и тяжелее 6 кг. Стоимость набора пилюлей — менее 8 тысяч рублей в месяц.

Карапетьянц объяснил появление такого препарата - желанием его производителей набить карманы.

«Препарат, продлевающий жизнь собакам - это очередной фейк, очередная завлекаловка для владельцев собак для того, чтобы набить карманы производителям того самого препарата. Полная ерунда! На самом деле система продления жизни любого живого организма, она заключается в трех вещах - это полноценное питание, регулярные физические нагрузки и отсутствие стресса. Вот и всё. Это касается как собак, так и людей», - отметил специалист.

По его словам, современные готовые рационы дают собаке всё необходимое.

«Выбор кормить собаку натуральными продуктами или готовыми кормами всегда остается за человеком. На протяжении уже многих десятков лет собак кормят готовыми кормами. Индустрия за последнее время сделала серьезный шаг вперед для того, чтобы разработать нормальные готовые рационы для собак. Другое дело, что эти рационы по-разному разрабатываются. Есть рационы дорогие, есть менее дорогие в зависимости от состава, от процедуры, от технологии и так далее. Сейчас есть хорошая линейка кормов, которые позволяют собаке дать то, что ей нужно. Пищеварительная система животных уже приспособилась под них. При хорошем подборе они вполне себе успешно существуют. У собак мало пищевых рецепторов, но очень много рецепторов обонятельных, поэтому от того, насколько хорошо пахнет корм, зависит желание собаки его есть. Об этом знают производители кормов и этим пользуются», - рассказал Карапетьянц.

