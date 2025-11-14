Упорядочивание и стандартизация помогут владельцам питомцев, местным властям и самим животным, рассказал ведущий проекта «Планета собак», кинолог Григорий Манев в беседе с НСН.

Росстандарт впервые утвердил требования к организации и оборудованию территорий для выгула собак. В ГОСТе, который заработает в 2026 году, устанавливаются принципы проектирования и содержания игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон. Об утверждении ГОСТа по благоустройству и строительству площадок, предназначенных для выгула и дрессировки собак, Росстандарт сообщил в среду, 12 ноября. ГОСТ является добровольным, но если на него появится ссылка в нормативно-правовых актах или упоминание в контрактах или техзаданиях для подрядчиков, то документ станет обязательным. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Манев объяснил мотивацию появления ГОСТа.