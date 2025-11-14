Без поводка: Кинолог поддержал ГОСТы на площадки для собак

Единые правила для мест выгула собак — это большой плюс, заявил НСН Григорий Манев.

Упорядочивание и стандартизация помогут владельцам питомцев, местным властям и самим животным, рассказал ведущий проекта «Планета собак», кинолог Григорий Манев в беседе с НСН.

Росстандарт впервые утвердил требования к организации и оборудованию территорий для выгула собак. В ГОСТе, который заработает в 2026 году, устанавливаются принципы проектирования и содержания игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон. Об утверждении ГОСТа по благоустройству и строительству площадок, предназначенных для выгула и дрессировки собак, Росстандарт сообщил в среду, 12 ноября. ГОСТ является добровольным, но если на него появится ссылка в нормативно-правовых актах или упоминание в контрактах или техзаданиях для подрядчиков, то документ станет обязательным. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Манев объяснил мотивацию появления ГОСТа.

«На самом деле это большой шаг вперед по сравнению с тем, что у нас было. Это огромный плюс для собаководов. В России порядка 35-45 миллионов собак. Поэтому, если мы говорим о стандартах, то они пишутся в угоду безопасности и упорядочения чего-либо. Мы подразумеваем, что новые площадки будут безопасны как для животных, которые находятся внутри, так и для людей, которые проходят мимо. Обязательно необходимо прописать нетравмирующее ограждение для питомцев, которое будет достаточно надежным, чтобы защитить человека от бесконтрольного выгула. Особенно, если мы говорим о половозрелых самцах. Также нужно изменить снаряды на самих площадках, поскольку они скользкие и опасные для собак. Их площадь должна быть минимум 200 кв м, но понятно, что они бывают меньше», — указал он.

Манев отметил, что площадки помогут не только животным, но и людям.

«Собакам нужно двигаться без поводка — это физиология. Второй фактор для развития площадок — это центры кинологической культуры. Владельцы питомцев приходят туда, приобретают какие-то знания, получают больше информации от более опытных людей. Немаловажен и тот факт, что стандартизация поможет, прежде всего, местным властям. Им не придется ломать голову и думать: а какую площадку создать? Они возьмут, откроют сразу ГОСТ и все спокойно сделают», — подчеркнул он.

Ранее Манев поддержал в эфире НСН обязательную регистрацию собак.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Домашние ЖивотныеКинологиСобаки

