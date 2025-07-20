Уничтожено 40 украинских беспилотникв самолетного типа
20 июля 202501:21
Силы ПВО России 19 июля с 20.00 до 23.30 мск перехватили и уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники были самолетного типа. Большинство из них уничтожено над Брянской областью. Также летательные аппараты сбиты над Калужской областью, над Московским регионом, над Курской областью, над территориями Тульской и Белгородской областей, над акваторией Черного моря.
Ранее два человека были ранены из-за удара ВСУ по рынку в Великих Копанях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru