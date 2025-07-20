Собянин: Cерьезных повреждений и пострадавших после атаки беспилотника нет
20 июля 202502:01
На месте падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Зеленограде серьезных повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, на месте работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры.
Ранее глава города заявил, что отражена атака 13 летевших на Москву дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Собянин: Cерьезных повреждений и пострадавших после атаки беспилотника нет
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru