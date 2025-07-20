Собянин: Cерьезных повреждений и пострадавших после атаки беспилотника нет

На месте падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Зеленограде серьезных повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

Уничтожено 40 украинских беспилотникв самолетного типа

По его словам, на месте работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры.

Ранее глава города заявил, что отражена атака 13 летевших на Москву дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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