Мошенники обманывают россиян под предлогом помощи в уборке снега

Злоумышленники в России придумали новую схему обмана граждан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мошенники снова активизировали схему с «лжеврачами»

Они выманивают деньги, предлагая услуги по уборке и вывозу снега. Мошенники распространяют в мессенджерах объявления, предоставляя поддельные договоры и документы. После получения предоплаты аферисты пропадают, а аккаунты и телефоны блокируют.

Россиянам советуют проверять контрагента через официальные информационные ресурсы, в которых содержатся сведения обо всех зарегистрированных организациях и предпринимателях. Это Единый государственный реестр юридических лиц и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, телефонные мошенники стали просить оставлять деньги в почтовых ящиках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:МошенничествоМошенникиСнег

Горячие новости

Все новости

партнеры