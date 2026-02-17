Мошенники обманывают россиян под предлогом помощи в уборке снега
Злоумышленники в России придумали новую схему обмана граждан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Они выманивают деньги, предлагая услуги по уборке и вывозу снега. Мошенники распространяют в мессенджерах объявления, предоставляя поддельные договоры и документы. После получения предоплаты аферисты пропадают, а аккаунты и телефоны блокируют.
Россиянам советуют проверять контрагента через официальные информационные ресурсы, в которых содержатся сведения обо всех зарегистрированных организациях и предпринимателях. Это Единый государственный реестр юридических лиц и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, телефонные мошенники стали просить оставлять деньги в почтовых ящиках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
