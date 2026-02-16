После взрыва цистерны с газом в Дагестане возбуждено дело

В Дагестане возбуждено уголовное дело после гибели человека при возгорании цистерны со сжиженным газом в Махачкале. Об этом сообщили в следственном управлении СК по республике.

По данным МЧС, пожар произошел в понедельник на окраине города.

В Кузбассе после пожара в сауне возбудили уголовное дело о халатности

Изначально сообщалось о возгорании на нефтебазе, однако в СК уточнили, что речь идет о газонакопительной станции.

Следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы возбудил дело по части 2 статьи 217 УК РФ — о нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшем по неосторожности смерть человека, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДагестанУголовное Дело

Горячие новости

Все новости

партнеры