После взрыва цистерны с газом в Дагестане возбуждено дело
В Дагестане возбуждено уголовное дело после гибели человека при возгорании цистерны со сжиженным газом в Махачкале. Об этом сообщили в следственном управлении СК по республике.
По данным МЧС, пожар произошел в понедельник на окраине города.
Изначально сообщалось о возгорании на нефтебазе, однако в СК уточнили, что речь идет о газонакопительной станции.
Следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы возбудил дело по части 2 статьи 217 УК РФ — о нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшем по неосторожности смерть человека, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru