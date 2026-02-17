Дерипаска отреагировал на прогноз о «долгом одиночном плавании» России
Многие проблемы экономики России понятны тем, кто заинтересован в ее росте, но «это не полный перечень», сообщил в Telegram миллионер Олег Дерипаска.
Так он отреагировал на выводы главного редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Журналист написал о предстоящем России «долгом одиночном плавании» и необходимости «радикального улучшения госуправления на всех уровнях».
По его словам, госкапитализм уже становится неподъемным бременем для бюджета РФ. Ремчуков считает, что данный факт необходимо учесть тем, кто отвечает за отечественную экономику. В статье указываются «убытки, неэффективность, отсутствие внятной стратегии развития в нынешних условиях».
«Это не полный перечень проблем, которые предстоит решить после окончания конфликта с Западом», — отреагировал Дерипаска.
До этого бизнесмен заявил, что странам Европы угрожает вовсе не Россия, а страны Глобального Юга, с которым они не в состоянии конкурировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дерипаска отреагировал на прогноз о «долгом одиночном плавании» России
- СМИ: Делегация РФ во главе с Мединским вылетела на переговоры в Женеву
- На Солнце появилась корональная дыра в форме «дракона»
- Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из Колумбии
- Меморандум по ВСМ Минск-Москва могут подписать 26 февраля
- После взрыва цистерны с газом в Дагестане возбуждено дело
- Суд взыскал с Google Ireland 160,3 миллиарда рублей по иску «Гугла»
- «Обойти невозможно!»: Как биометрия на маркетплейсах проследит за товарами 18+
- Мосгорсуд отменил передачу 272 картин Рерихов государству
- Маркетплейсам предложили запретить возврат части товаров после получения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru