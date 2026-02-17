Дерипаска отреагировал на прогноз о «долгом одиночном плавании» России

Так он отреагировал на выводы главного редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Журналист написал о предстоящем России «долгом одиночном плавании» и необходимости «радикального улучшения госуправления на всех уровнях».

По его словам, госкапитализм уже становится неподъемным бременем для бюджета РФ. Ремчуков считает, что данный факт необходимо учесть тем, кто отвечает за отечественную экономику. В статье указываются «убытки, неэффективность, отсутствие внятной стратегии развития в нынешних условиях».

«Это не полный перечень проблем, которые предстоит решить после окончания конфликта с Западом», — отреагировал Дерипаска.

До этого бизнесмен заявил, что странам Европы угрожает вовсе не Россия, а страны Глобального Юга, с которым они не в состоянии конкурировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

