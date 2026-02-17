СМИ: Делегация РФ во главе с Мединским вылетела на переговоры в Женеву
17 февраля 202600:01
Российская делегация, которую возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, отправилась на трехсторонние переговоры в Женеву, сообщает ТАСС.
Самолет команды вылетел из одного из аэропортов Москвы в соответствии с графиком, вопреки непростым погодным условиям. Борт произведет посадку в Швейцарии рано утром 17 февраля.
Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации РФ на переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Делегация РФ во главе с Мединским вылетела на переговоры в Женеву
- На Солнце появилась корональная дыра в форме «дракона»
- Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из Колумбии
- Меморандум по ВСМ Минск-Москва могут подписать 26 февраля
- После взрыва цистерны с газом в Дагестане возбуждено дело
- Суд взыскал с Google Ireland 160,3 миллиарда рублей по иску «Гугла»
- «Обойти невозможно!»: Как биометрия на маркетплейсах проследит за товарами 18+
- Мосгорсуд отменил передачу 272 картин Рерихов государству
- Маркетплейсам предложили запретить возврат части товаров после получения
- Суд оставил экс-министра энергетики Украины под стражей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru