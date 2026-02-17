СМИ: Делегация РФ во главе с Мединским вылетела на переговоры в Женеву

Российская делегация, которую возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, отправилась на трехсторонние переговоры в Женеву, сообщает ТАСС.

Песков: Европейцев не будет на переговорах в Женеве

Самолет команды вылетел из одного из аэропортов Москвы в соответствии с графиком, вопреки непростым погодным условиям. Борт произведет посадку в Швейцарии рано утром 17 февраля.

Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации РФ на переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

