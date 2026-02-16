Меморандум по ВСМ Минск-Москва могут подписать 26 февраля
Меморандум о создании высокоскоростной железнодорожной магистрали Минск–Москва могут подписать 26 февраля на полях заседания Высшего госсовета Союзного государства. Об этом заявил госсекретарь СГ Сергей Глазьев в интервью телеканалу «Первый информационный».
По его словам, документ планируется заключить между министерствами транспорта двух стран.
Проект магистрали уже прорабатывается, и стороны рассчитывают оформить договоренности в ближайшее время.
Глазьев добавил, что строительство ВСМ Минск-Москва предполагается включить в планы Союзного государства на предстоящий трехлетний перио, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Лавров: Россия и США займутся взаимовыгодными проектами после урегулирования
- После атаки в Белгороде повреждены энергообъекты
- В Новороссийске задержан замглавы города Роман Карагодин
- Залужный заявил, что грозил ввести войска в Киев во время обысков
- Подключение Европы к переговорам назвали признаком проблем Киева
- Кому медаль, кому Снуп Догг: Норвежец побил рекорд советской спортсменки на Олимпиаде
- Делягин предложил ввести «карту русского» по примеру Польши
- Депутат Белик усомнился в скорой встрече Путина и Зеленского
- «Тюрьма для похудения»: Формат экстремального лагеря не приживется в России
- Суд взыскал с Гариповой и Первого канала более 1 миллиона рублей