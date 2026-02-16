Меморандум по ВСМ Минск-Москва могут подписать 26 февраля

Меморандум о создании высокоскоростной железнодорожной магистрали Минск–Москва могут подписать 26 февраля на полях заседания Высшего госсовета Союзного государства. Об этом заявил госсекретарь СГ Сергей Глазьев в интервью телеканалу «Первый информационный».

По его словам, документ планируется заключить между министерствами транспорта двух стран.

Глава Минтранса анонсировал начало сварки первого поезда для ВСМ

Проект магистрали уже прорабатывается, и стороны рассчитывают оформить договоренности в ближайшее время.

Глазьев добавил, что строительство ВСМ Минск-Москва предполагается включить в планы Союзного государства на предстоящий трехлетний перио, передает «Радиоточка НСН».

