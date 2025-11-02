Губернатор: В Воронежской области при атаке БПЛА ВСУ повреждено административное здание

В Воронежской области в результате ночной атаки беспилотников ВСУ в одном из муниципалитетов было повреждено административное здание. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

МО: За ночь ПВО сбили 164 дрона ВСУ

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Гусев уточнил, что всего минувшей ночью 2 ноября ПВО и средства РЭБ в одном городском округе и трех районах в Воронежской области уничтожили пять украинских дронов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Туапсе при атаке БПЛА ВСУ в порту были повреждены танкер и нефтеналивной терминал.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:ГубернаторВоронежская ОбластьВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры