Губернатор: В Воронежской области при атаке БПЛА ВСУ повреждено административное здание

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Гусев уточнил, что всего минувшей ночью 2 ноября ПВО и средства РЭБ в одном городском округе и трех районах в Воронежской области уничтожили пять украинских дронов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Туапсе при атаке БПЛА ВСУ в порту были повреждены танкер и нефтеналивной терминал.