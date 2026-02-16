На Солнце появилась корональная дыра в форме «дракона»

Корональные дыры — это участки солнечной короны с пониженной плотностью и температурой плазмы. На снимках в ультрафиолетовом диапазоне они выглядят как темные области. Через такие зоны в космос выходит усиленный поток солнечного ветра.

Если корональная дыра ориентирована в сторону Земли, поток частиц может вызвать возмущения магнитного поля планеты. В отдельных случаях это приводит к магнитным бурям, которые способны повлиять на работу спутников, радиосвязи и навигационных систем, передает «Радиоточка НСН».

