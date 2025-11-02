В Туапсе при атаке БПЛА ВСУ повредились танкер и нефтеналивной терминал

В Туапсе при падении обломков украинских беспилотников в порту были повреждены нефтеналивной танкер и инфраструктура терминала. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

В Ростовской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали 2 человека

Известно, что в результате ЧП была повреждена палубная надстройка. Экипаж судна был эвакуирован, на борту возник пожар, пишет RT.

В оперштабе добавили, что строения и инфраструктура нефтеналивного терминала тоже были повреждены. Уточняется, что в здании железнодорожного вокзала выбило стекла. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 2 ноября над территорией страны ПВО сбили 164 дрона ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиВСУКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры