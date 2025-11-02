В Туапсе при атаке БПЛА ВСУ повредились танкер и нефтеналивной терминал

Известно, что в результате ЧП была повреждена палубная надстройка. Экипаж судна был эвакуирован, на борту возник пожар, пишет RT.

В оперштабе добавили, что строения и инфраструктура нефтеналивного терминала тоже были повреждены. Уточняется, что в здании железнодорожного вокзала выбило стекла. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 2 ноября над территорией страны ПВО сбили 164 дрона ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».