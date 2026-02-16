Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из Колумбии
Россиянина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, депортировали из Колумбии и передали сотрудникам МВД РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, задержанный находился в международном розыске. В аэропорту Боготы его передали российским полицейским для доставки в Россию и проведения следственных действий.
Следствие считает, что преступление было совершено в составе организованной группы. Под предлогом покупки и перепродажи военной экипировки из США, а также приобретения автомобиля в Германии обвиняемый получил более 24 миллионов рублей, однако обязательства не выполнил и распорядился средствами по своему усмотрению.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК возбуждено в июне 2023 года. После этого фигурант покинул Россию, а в феврале 2025 года его объявили в международный розыск. По данным МВД, задержать его удалось при взаимодействии по линии Интерпола, передает «Радиоточка НСН».
