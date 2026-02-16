Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из Колумбии

Россиянина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, депортировали из Колумбии и передали сотрудникам МВД РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, задержанный находился в международном розыске. В аэропорту Боготы его передали российским полицейским для доставки в Россию и проведения следственных действий.