Суд взыскал с Google Ireland 160,3 миллиарда рублей по иску «Гугла»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского и взыскал с Google Ireland Limited около 160,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Управляющий просил признать недействительными две сделки между компаниями — расторжение договора 2009 года о перепродаже рекламного пространства и заключение нового аналогичного соглашения в апреле 2018 года. Также оспаривались платежи «Гугла» в пользу Google Ireland с 1 апреля 2018 года по 3 марта 2022 года на сумму более 373,7 миллиарда рублей.