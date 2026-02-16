Суд взыскал с Google Ireland 160,3 миллиарда рублей по иску «Гугла»
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского и взыскал с Google Ireland Limited около 160,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Управляющий просил признать недействительными две сделки между компаниями — расторжение договора 2009 года о перепродаже рекламного пространства и заключение нового аналогичного соглашения в апреле 2018 года. Также оспаривались платежи «Гугла» в пользу Google Ireland с 1 апреля 2018 года по 3 марта 2022 года на сумму более 373,7 миллиарда рублей.
В заявлении Таляровский потребовал применить последствия недействительности сделок и взыскать с Google Ireland в пользу ООО «Гугл» около 101,7 миллиарда рублей основного долга и примерно 58,6 миллиарда рублей процентов.
Суд первой инстанции удовлетворил требования в полном объеме, передает «Радиоточка НСН».
