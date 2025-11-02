На Кубани обломки БПЛА ВСУ повредили многоквартирный дом в Туапсинском округе

В Туапсинском округе Краснодарского края в поселке Сосновом при падении обломков БПЛА ВСУ был поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Губернатор: В Воронежской области при атаке БПЛА ВСУ повреждено административное здание

По данным источника, фрагменты БПЛА попали в третий этаж здания, в результате чего выбило стекла.

Согласно предварительной информации, никто не пострадал. На место ЧП прибыли представители оперативных служб.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Туапсе в порту при атаке БПЛА ВСУ были повреждены танкер и нефтеналивной терминал.

ФОТО: РИА Новости
