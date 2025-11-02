На Кубани обломки БПЛА ВСУ повредили многоквартирный дом в Туапсинском округе
2 ноября 202512:29
В Туапсинском округе Краснодарского края в поселке Сосновом при падении обломков БПЛА ВСУ был поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
По данным источника, фрагменты БПЛА попали в третий этаж здания, в результате чего выбило стекла.
Согласно предварительной информации, никто не пострадал. На место ЧП прибыли представители оперативных служб.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Туапсе в порту при атаке БПЛА ВСУ были повреждены танкер и нефтеналивной терминал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ: «Центр» пресек прорыв полка «Скала» из окружения под Красноармейском
- Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 283 украинских БПЛА
- В РФ официально учредили День сварщика
- В Туапсе при атаке БПЛА ВСУ загорелись два иностранных судна
- В РФ нападение с ножом в поезде в Великобритании связали с миграционной политикой
- На Кубани обломки БПЛА ВСУ повредили многоквартирный дом в Туапсинском округе
- Правительство РФ выделило 430 млн рублей на жилье для инвалидов
- У подростка разорвало стенку желудка после челленджа с колой и ментосом
- «Minecraft» стал самой продаваемой игрой в истории
- В УБК МВД пресекли работу Telegram-ботов по распространению персональных данных
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru