Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Смертельное ДТП произошло в Московской области на 67 км автодороги М-8 «Холмогоры». Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

В Москве стало меньше ДТП с участием велосипедистов

По данным полиции, здесь днём 17 мая микроавтобус Mercedes врезался в попутный грузовик КамАЗ.

«В результате ДТП два человека погибли, четверо получили телесные повреждения», - уточнили в ведомстве.

Ранее в Индии 13 человек погибли при столкновении грузовика с трейлером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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