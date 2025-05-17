Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
17 мая 202519:36
Смертельное ДТП произошло в Московской области на 67 км автодороги М-8 «Холмогоры». Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным полиции, здесь днём 17 мая микроавтобус Mercedes врезался в попутный грузовик КамАЗ.
«В результате ДТП два человека погибли, четверо получили телесные повреждения», - уточнили в ведомстве.
Ранее в Индии 13 человек погибли при столкновении грузовика с трейлером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru