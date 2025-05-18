Арестованным по делу о пожаре в отеле в Болу грозит до 2 тысяч лет тюрьмы
Для 13 арестованных по делу о пожаре в отеле «Grand Kartal» на турецком горнолыжном курорте в Болу обвинение запросило суммарно до двух тысяч лет тюремного заключения. Об этом сообщает телеканал NTV.
Уточняется, что в обвинительном заключении содержалось требование о 1 тысяче 998 годах лишения свободы для обвиняемых по 78 пунктам. Известно, что в числе 13 арестованных есть владельцы отеля и его руководство, заммэра Болу, руководитель пожарной службы города и другие чиновники. По данным источника, еще 19 арестованных могут получить до 22,5 лет тюрьмы.
В ночь на 21 января 2025 года в отеле «Grand Kartal» на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу начался пожар. Пламя быстро распространилось по зданию, в котором находились 238 человек.
В результате ЧП, согласно данным местной Генпрокуратуры, погибли 79 человек, еще 51 гражданин пострадал. В МИД России объявили, что среди погибших и пострадавших россиян не было.
Ранее «Известия» сообщили, что турецкие власти опечатали 161 отель после пожара на горнолыжном курорте в Болу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru