Арестованным по делу о пожаре в отеле в Болу грозит до 2 тысяч лет тюрьмы

Для 13 арестованных по делу о пожаре в отеле «Grand Kartal» на турецком горнолыжном курорте в Болу обвинение запросило суммарно до двух тысяч лет тюремного заключения. Об этом сообщает телеканал NTV.

Уточняется, что в обвинительном заключении содержалось требование о 1 тысяче 998 годах лишения свободы для обвиняемых по 78 пунктам. Известно, что в числе 13 арестованных есть владельцы отеля и его руководство, заммэра Болу, руководитель пожарной службы города и другие чиновники. По данным источника, еще 19 арестованных могут получить до 22,5 лет тюрьмы.