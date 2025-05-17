Суд подтвердил пожизненные сроки двум военным за убийство семьи в ДНР

В ноябре 2024 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал контрактников Антона Сопова и Станислава Рау виновными в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (статья 105 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище (статья 139 УК РФ).

Им были назначены пожизненные сроки лишения свободы. Однако мужчины пытались обжаловать приговор. В итоге апелляционный военный суд подтвердил его.