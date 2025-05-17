Суд подтвердил пожизненные сроки двум военным за убийство семьи в ДНР
Инцидент произошел в октябре 2023 года в городе в Волноваха. Тогда двое военных расстреляли девять человек, в том числе детей, из-за ссоры по поводу продажи алкоголя.
РЕШЕНИЕ СУДА
Стало известно, что апелляционный военный суд оставил без изменения пожизненный приговор двум российским военным, осужденным за массовое убийство в городе Волноваха Донецкой Народной Республики.
В ноябре 2024 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал контрактников Антона Сопова и Станислава Рау виновными в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (статья 105 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище (статья 139 УК РФ).
Им были назначены пожизненные сроки лишения свободы. Однако мужчины пытались обжаловать приговор. В итоге апелляционный военный суд подтвердил его.
«Судебный акт оставлен без изменения», - передает РИА Новости.
Согласно информации источника, контрактники обвинялись в убийстве семьи Капканец в конце октября 2023 года в Волновахе в ДНР. Тогда в результате происшествия погибли девять человек, в том числе двое детей.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
По версии следствия, Антон Сопов и Станислав Рау совершили массовое убийство в ночь на 28 октября 2023 года. Сообщалось, что они проникли в дом Капканец, после чего расстреляли всех членов семьи, находившихся внутри, в том числе детей четырех и девяти лет, а также женщин.
Правоохранители задержали первого подозреваемого через сутки после инцидента, второго — на следующий день. Разбирательство шло в закрытом режиме, так как контрактники были связаны с ходом спецоперации и во время суда могли раскрыть секретную информацию.
После задержания военнослужащие признались, что хотели «поквитаться», но только «с мужчинами, которые их обидели». А женщин и детей убили случайно, не распознав в темноте. Однако через некоторое время они изменили свою позицию и объявили, что не признают вину в совершении преступления, писал «Коммерсантъ».
Известно, что причиной конфликта стал алкоголь. По некоторым данным, 53-летний глава семьи и двое его взрослых сыновей торговали водкой. Согласно одной из версий, контрактники хотели купить у них алкоголь, но между мужчинами начался спор. По другой версии, Рау и Сопов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправились за водкой в местный магазин, но «их визит не понравился покупателям», поэтому военнослужащие решили отомстить.
По данным источника, в день нападения семья Капканец отмечала день рождения жены главы семейства у себя дома. На празднике были Капканец-старший с 51-летней женой, два его сына со своими супругами, брат одной из жен и двое детей.
Сообщалось, что для совершения преступления контрактники использовали тепловизоры и автоматы для бесшумной стрельбы. Очевидцы рассказали, что видели, как военные в форме ночью уезжали от дома Капканец на «кроссовом мотоцикле с характерными колесами большого радиуса». Этот транспорт был замечен на камерах видеонаблюдения, поэтому злоумышленников удалось быстро найти.
Ранее Верховный суд в России указал на возможность применять нож для самообороны в случае, если опасность грозит и детям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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