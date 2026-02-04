Основные трагедии с авиацией происходят в коммерческом секторе. Каждый год число происшествий может отличаться, но в 2025-м число снизилось, в том числе и потому, что хорошо себя проявили контрольные ведомства, рассказал главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров в беседе с НСН.

Количество авиапроисшествий в России в 2025 году снизилось до 7 против 17 в 2024 году, что является одним из лучших результатов, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. При этом Росавиация фиксирует инциденты, связанные с отказами и неисправностями двигателей. Гусаров отметил, что сразу несколько факторов повлияли на такую статистику.