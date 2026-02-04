Удается чинить заранее: Как Россия добилась снижения числа авиакатастроф
Низкие показатели происшествий в российской авиаотрасли в хорошем смысле выделяются даже на общемировом уровне, заявил НСН Роман Гусаров.
Основные трагедии с авиацией происходят в коммерческом секторе. Каждый год число происшествий может отличаться, но в 2025-м число снизилось, в том числе и потому, что хорошо себя проявили контрольные ведомства, рассказал главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров в беседе с НСН.
Количество авиапроисшествий в России в 2025 году снизилось до 7 против 17 в 2024 году, что является одним из лучших результатов, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. При этом Росавиация фиксирует инциденты, связанные с отказами и неисправностями двигателей. Гусаров отметил, что сразу несколько факторов повлияли на такую статистику.
«Что касается происшествий, именно катастроф, то в прошлом году их действительно стало меньше — это факт. Мы тут в хорошем смысле выделяемся даже на общемировом уровне. Но год к году не приходится. Были года, когда у нас вообще было ноль потерянных пассажиров. Достаточно одной серьезной аварии, и она испортит всю статистику. Надеюсь, что эти показатели являются результатом целенаправленной работы и усилий различных ведомств, в том числе и контрольных. В прошлом году было одно слабое место, но оперативно провели проверки Ространснадзор и Росавиация. Правильнее сказать, что мы справляемся с ситуацией на достаточно приличном уровне, а вот, стало ли все лучше сложно сказать — это неправильное обобщение», — подчеркнул он.
Гусаров рассказал, на каких рейсах чаще происходят авиакатастрофы.
«Большинство происшествий происходит с коммерческими полетами. Чаще всего, когда происходит какое-то авиапроисшествие, выясняется, что рейс был нелегальный, или у пилота были просроченные документы, а самолет обслуживался где-то в гараже не по регламентам. Такие история выявляют целый ряд нарушений. Если автобусы контролируют на техосмотр, а водителей проверяют врачи перед поездкой на линии, то кто проконтролирует, если Вы сядете в свой автомобиль пьяным? А ремонтировали машину или нет? Это станет понятно, только если попадетесь. Вот такая же ситуация и в авиации», — заключил он.
Ранее Гусаров в эфире НСН назвал безумием запрет пауэрбанков в самолете ради безопасности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пошутивший про инвалида комик Останин получил почти шесть лет колонии
- К совершенству мимо спортзала: Зачем мужчины обращаются к пластическому хирургу
- Маргарита Симоньян стала объявлять станции в «Поезде пропаганды»
- Удается чинить заранее: Как Россия добилась снижения числа авиакатастроф
- Гостиницы и «псевдожилье»: Кому поможет временная регистрация в апартаментах
- Песков: Индия может закупать нефть не только у России
- ВС РФ освободили Староукраинку в Запорожской области
- Российский Amazon? Зачем Wildberries покоряет рынки Азии и Африки
- Пользователи сообщили о массовом сбое в работе провайдера Lovit
- Волынец назвала условие отправки ребенка в спецшколу за буллинг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru