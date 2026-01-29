В Таиланде два человека погибли при крушении военного самолета
29 января 202609:00
Самолет Королевских Военно-воздушных сил разбился на севере Таиланда, погибли оба пилота. Об этом пишет газета Matichon.
Авиакатастрофа произошла в лесистой местности в провинции Чиангмай. Отмечается, что турбовинтовой легкий штурмовик-разведчик AT-6 потерпел крушение в 10:30 (06:30 мск).
На место падения прибыли экстренные службы, ведется расследование ЧП.
Ранее в Колумбии разбился самолет, выполнявший внутренний рейс по маршруту Кукута — Оканья, погибли 15 человек, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон: Европа должна быть вовлечена в переговоры по Украине
- В России связали низкую рождаемость с жадностью, эгоизмом и пустотой в душе
- В Таиланде два человека погибли при крушении военного самолета
- Цена нефти Brent поднялась выше $69 впервые с 29 сентября
- В Нью-Йорке водитель несколько раз протаранил синагогу
- Депутат Нилов: Выплаты Героям России и СССР превысят 100 тысяч рублей
- Хитрый ход: В США раскрыли гарантии безопасности для Украины
- МИД: У России и НАТО остался экстренный канал коммуникаций
- СМИ: США пересмотрели директивы ядерной безопасности
- ПВО уничтожила над Россией девять беспилотников ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru