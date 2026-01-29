В Таиланде два человека погибли при крушении военного самолета

Самолет Королевских Военно-воздушных сил разбился на севере Таиланда, погибли оба пилота. Об этом пишет газета Matichon.

Авиакатастрофа произошла в лесистой местности в провинции Чиангмай. Отмечается, что турбовинтовой легкий штурмовик-разведчик AT-6 потерпел крушение в 10:30 (06:30 мск).

На место падения прибыли экстренные службы, ведется расследование ЧП.

Ранее в Колумбии разбился самолет, выполнявший внутренний рейс по маршруту Кукута — Оканья, погибли 15 человек, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
