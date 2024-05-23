Честная замена: Как аресты генералов из военного руководства скажутся на ходе СВО

«Я не могу сказать, что недавние задержания генералов связаны с ходом СВО. Это зависит от каждого человека, от каждого генерала персонально, все знали, на что шли и что делали. Давно нужно было призывать к ответу всех, коррупция и большие взятки – это очень серьезно. Мы с запозданием просто начали эту работу и не только среди военных. Поэтому я бы не связывал это с СВО. Когда появляется возможность у человека, который склонен к этому, он начинает это совершать. Аресты никак не скажутся на ходе СВО, у них есть подчиненные, у них есть смена, есть, кому заменить. Главное, чтобы пришли честные люди», - объяснил он.

Также Стаськов призвал наладить систему проверок и контроля, чтобы такие случаи не повторялись. Он отметил, что «самые огромные деньги» сегодня сосредоточены именно в Минобороны.

«Чтобы такие случаи не повторялись, должна быть система именно правовая, которая сама не погрязла в коррупции. Нужно проявить требовательность и делать это быстро, а эти вопросы обычно затягиваются. Более того, нужно вести профилактическую работу, но не в рамках отдельных мероприятий. Система должна работать, для этого отвечать за это должны все. Самые огромные деньги сейчас в Минобороны, спрос должен быть систематическим. Я не верю, что только сейчас это все вскрылось», - подытожил собеседник НСН.

Ранее по обвинению в получении взятки в особо крупном размере были арестованы замминистра обороны Тимур Иванов и руководитель главного управления кадров военного ведомства Юрий Кузнецов. Позже по делу о мошенничестве арестовали экс-командующего 58-й армией Южного военного округа Ивана Попова, передает «Радиоточка НСН».

