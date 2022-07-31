«Цинизм и негодяйство». В России укрепились планы выполнить цели СВО после атаки беспилотника на штаб ЧФ
После атаки беспилотника на штаб ЧМ в Севастополе в России последовала жесткая реакция на инцидент.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила РИА Новости, что штаб Черноморского флота беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал непосредственно из Севастополя. Она считает, что организаторов удара найдут уже к вечеру.
По данным пресс-службы Черноморского флота, при ударе по штабу в Севастополе был использован самодельный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с маломощным взрывным устройством, передает ТАСС.
«В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек», — отмечалось в сообщении.
«Судя по фотографиям с места происшествия, злоумышленниками использовался, скорее всего, гражданский аппарат с прикрепленным к нему взрывным устройством. Дальность у таких аппаратов небольшая - 2-3 километра», - приводит «Московский комсомолец» слова анонимного эксперта.
Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил число пострадавших, которое увеличилось до шести.
«Погибших нет, шесть человек пострадали, двое в средней степени тяжести, остальные в легкой», — написал он в своем Telegram-канале.
Если украинская сторона хотела своей акцией запугать Россию, то достигнут обратный эффект. Атака украинского беспилотника на штаб Черноморского флота вызывает только раздражение и укрепляет намерение выполнить цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом в комментарии РИА Новости по поводу инцидента заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Такого рода наскоки, атаки ничего, кроме раздражения и желания довести до конца цели в ходе этой специальной военной операции, ни в Севастополе, ни в России вообще не вызывают. То есть они достигают обратного эффекта - если они рассчитывали запугать, то, как мне кажется, вызывают обратную реакцию. Обратная реакция уже превратила СВО по сути в отечественную войну, учитывая, что мы воюем не только с Украиной, но и со всем Западом, который и поставляет эти средства нападения украинским вооруженным силам», - заявил парламентарий.
Верхом цинизма и негодяйством назвал атаку беспилотника на штаб ЧФ первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.
«Те, кому положено, безусловно, разберутся в этой истории и найдут виновников случившегося. Главная подлость состоит в том, что в праздничный день испортили настроение не только морякам, а всем севастопольцам. Это верх цинизма и негодяйства от людей, которые устроили эту гадость. Ответ этим деятелям будет дан адекватный», - сказал Фикс в интервью корреспонденту «Крым 24».
В связи с инцидентом в Севастополе отменены все праздничные мероприятия, планировавшиеся в День Военно-морского флота РФ.
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