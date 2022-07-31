«Цинизм и негодяйство». В России укрепились планы выполнить цели СВО после атаки беспилотника на штаб ЧФ

Если украинская сторона хотела своей акцией запугать Россию, то достигнут обратный эффект. Атака украинского беспилотника на штаб Черноморского флота вызывает только раздражение и укрепляет намерение выполнить цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом в комментарии РИА Новости по поводу инцидента заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Такого рода наскоки, атаки ничего, кроме раздражения и желания довести до конца цели в ходе этой специальной военной операции, ни в Севастополе, ни в России вообще не вызывают. То есть они достигают обратного эффекта - если они рассчитывали запугать, то, как мне кажется, вызывают обратную реакцию. Обратная реакция уже превратила СВО по сути в отечественную войну, учитывая, что мы воюем не только с Украиной, но и со всем Западом, который и поставляет эти средства нападения украинским вооруженным силам», - заявил парламентарий.