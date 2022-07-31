Путин: «Циркон» поступит на вооружение в ВС РФ в ближайшие месяцы

Гиперзвуковые комплексы «Циркон» начнут поступать в Вооруженные силы России в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент РФ, Верховный главнокомандующий страны Владимир Путин.

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Он заявил, что первые комплексы установят на фрегате «Адмирал Горшков». Район несения службы корабля будет выбран исходя из интересов безопасности РФ, уточняет ТАСС.

Ранее адмирал Александр Моисеев, командующий Северным флотом, проинформировал о том, что первый штатный носитель гиперзвукового оружия морского базирования фрегат «Адмирал Головко» поступит на флот до конца текущего года.

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ТЕГИ:Северный ФлотПутинРакетыЦиркон
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