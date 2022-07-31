Путин: «Циркон» поступит на вооружение в ВС РФ в ближайшие месяцы
Гиперзвуковые комплексы «Циркон» начнут поступать в Вооруженные силы России в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент РФ, Верховный главнокомандующий страны Владимир Путин.
Он заявил, что первые комплексы установят на фрегате «Адмирал Горшков». Район несения службы корабля будет выбран исходя из интересов безопасности РФ, уточняет ТАСС.
Ранее адмирал Александр Моисеев, командующий Северным флотом, проинформировал о том, что первый штатный носитель гиперзвукового оружия морского базирования фрегат «Адмирал Головко» поступит на флот до конца текущего года.
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