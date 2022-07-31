Путин: «Циркон» поступит на вооружение в ВС РФ в ближайшие месяцы

Путин в Кронштадте и Санкт-Петербурге принимает участие в мероприятиях по случаю дня ВМФ РФ 6 человек пострадали в Севастополе после атаки украинского беспилотника Прокуратура Приморского края организовала проверку по поступившей информации об отравлении 35 школьников в детском оздоровительном лагере «Юность» Самолеты ВВС КНР совершают вылеты к острову Тайвань В Москве в воскресенье +26 градусов, без осадков