Штаб Черноморского флота атакован со стороны Украины

По предварительным данным, украинский беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, заявил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

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По его словам, таким образом Киев решил испортить День Военно-морского флота. Отмечается, что летательный аппарат прилетел во двор штаба. Ранения получили сотрудники штаба флота, помощь оказана пятерым. Погибших нет.

На месте происшествия работают сотрудники ФСБ.

Напомним, днем ранее поселок Теткино в Курской области подвергся новому обстрелу с украинской стороны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДроныУкраинаАтакаЧерноморский Флот РФ
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