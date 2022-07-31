Путин в Кронштадте поприветствовал моряков в День ВМФ
Президент России Владимир Путин и верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ на Кронштадтском рейде обошел парадную линию боевых кораблей на катере. Глава государства поздравил экипажи с Днем Военно-морского флота России. По случаю праздника он прибыл в Санкт-Петербург.
Глава государства перед началом основной части Главного военно-морского парада обошел на катере «Раптор» с бортовым номером 001 парадную линию боевых кораблей в Финском заливе и на Кронштадтском рейде.
На приветствие и поздравление экипажи кораблей отвечали Путину многократным «Ура!».
Верховного главнокомандующего сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков. Несмотря на ветер и ненастье на «Рапторе» все были без зонтов, отмечает ТАСС.
В Главном военно-морском параде в этом году участвуют свыше 40 кораблей, катеров и подводных лодок, в небо поднимутся 42 воздушных судна. В парадном строю стоят более 3,5 тыс. военнослужащих.
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