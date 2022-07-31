Путин в Кронштадте поприветствовал моряков в День ВМФ

Глава государства перед началом основной части Главного военно-морского парада обошел на катере «Раптор» с бортовым номером 001 парадную линию боевых кораблей в Финском заливе и на Кронштадтском рейде.

На приветствие и поздравление экипажи кораблей отвечали Путину многократным «Ура!».

Верховного главнокомандующего сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков. Несмотря на ветер и ненастье на «Рапторе» все были без зонтов, отмечает ТАСС.

В Главном военно-морском параде в этом году участвуют свыше 40 кораблей, катеров и подводных лодок, в небо поднимутся 42 воздушных судна. В парадном строю стоят более 3,5 тыс. военнослужащих.

