Путин подписал Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ
Российский лидер и Верховный главнокомандующий Владимир Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав Военно-морского флота России, подписав соответствующие указы. Их текст размещен на сайте Кремля.
Церемония прошла в Государственном музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Она состоялась перед началом Главного военно-морского парада, уточняет РИА Новости.
«Мы будем твердо обеспечивать защиту, флот решительно способен ответить всем, кто решит посягнуть на наши суверенитет и свободу… В новой морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов России», - заявил Путин.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин планирует подписать указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ, а затем - принять Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте 31 июля.
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