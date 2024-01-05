Тревожная ночь: Белгород снова подвергся обстрелам ВСУ

На сегодняшний день, по словам Гладкова, в медучреждениях Белгородской области и Москвы находятся 74 раненых. В столичной реанимации лежат 20 пострадавших. В регионе также активно ведется восстановление разрушенных домов. На улице холода, так что людей нужно обеспечить новыми окнами как можно скорее, отметил Гладков. Он выразил благодарность всем строительным организациям, которые пришли на помощь Белгородской области. За вчерашний день в Белгороде восстановили более 800 квадратных метров стеклопакетов и оконных конструкций. Сегодня к устранению последствий приступят 10 дополнительных бригад из Старого Оскола и Губкина.



Ночью с 4 на 5 января российские средства ПВО уничтожили 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью, сообщали в Минобороны России. В городе ревела сирена ракетной опасности, а местных жителей просили спуститься в укрытия или спрятаться в кладовых или ванных.

По данным Telegram-канала Shot, украинские снаряды РСЗО «Ольха», которые взорвались в Белгороде, были начинены поражающими элементами, чтобы нанести максимальный урон. Снаряды ВСУ попали во двор жилого дома в микрорайоне Крейда в Белгороде. Пострадали более 30 автомобилей и около 130 оконных стекол в квартирах домов на улицах Почтовой и Макаренко. Взрывной волной одно авто перевернуло на крышу.



Обстрелы Белгорода стали происходить все чаще. Практически каждый день люди вынуждены прятаться в своих домах, подальше отходя от окон. Так, накануне, 4 января, губернатор сообщил, что за сутки в результате украинских обстрелов Белгорода из РСЗО «Ольха» повреждения получили более 40 строений и 13 автомобилей. Также украинская сторона выпустила два артиллерийских снаряда по селу Журавлевка и сбросили на него четыре взрывных устройства с беспилотника.