Тревожная ночь: Белгород снова подвергся обстрелам ВСУ
В результате ночного обстрела Белгорода со стороны Украины два человека ранены, более 30 автомобилей уничтожено, а улицы усыпаны выбитыми стеклами.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном украинском обстреле региона. Два человека пострадали, одному из них врачи сделали операцию и достали из плеча осколок.
На сегодняшний день, по словам Гладкова, в медучреждениях Белгородской области и Москвы находятся 74 раненых. В столичной реанимации лежат 20 пострадавших. В регионе также активно ведется восстановление разрушенных домов. На улице холода, так что людей нужно обеспечить новыми окнами как можно скорее, отметил Гладков. Он выразил благодарность всем строительным организациям, которые пришли на помощь Белгородской области. За вчерашний день в Белгороде восстановили более 800 квадратных метров стеклопакетов и оконных конструкций. Сегодня к устранению последствий приступят 10 дополнительных бригад из Старого Оскола и Губкина.
Ночью с 4 на 5 января российские средства ПВО уничтожили 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью, сообщали в Минобороны России. В городе ревела сирена ракетной опасности, а местных жителей просили спуститься в укрытия или спрятаться в кладовых или ванных.
По данным Telegram-канала Shot, украинские снаряды РСЗО «Ольха», которые взорвались в Белгороде, были начинены поражающими элементами, чтобы нанести максимальный урон. Снаряды ВСУ попали во двор жилого дома в микрорайоне Крейда в Белгороде. Пострадали более 30 автомобилей и около 130 оконных стекол в квартирах домов на улицах Почтовой и Макаренко. Взрывной волной одно авто перевернуло на крышу.
Обстрелы Белгорода стали происходить все чаще. Практически каждый день люди вынуждены прятаться в своих домах, подальше отходя от окон. Так, накануне, 4 января, губернатор сообщил, что за сутки в результате украинских обстрелов Белгорода из РСЗО «Ольха» повреждения получили более 40 строений и 13 автомобилей. Также украинская сторона выпустила два артиллерийских снаряда по селу Журавлевка и сбросили на него четыре взрывных устройства с беспилотника.
ЖИЗНИ ВАЖНЫ
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) «без сомнения» отмечает важность и значение жизни каждого гражданского лица, заявила «РИА Новости» пресс-секретарь организации Равина Шамдасани. Она сообщила, что глава УВКПЧ Фолькер Тюрк подал запрос на доступ для посещения России, однако в настоящее время визит еще не запланирован.
В Белграде болельщики в ходе проведения матча 19-го тура баскетбольной Евролиги между «Црвеной Звездой» и «Партизаном» развернули баннер в поддержку Белгорода. На нем сербы написали «Белгород, мы с тобой». Его встретили аплодисментами.
После самого массированного за два года обстрела Белгорода 30 декабря пострадавшим готовы оказать помощь столичные медики и врачи в соседних регионах, где власти отменили масштабные празднования Нового года. Минобороны России сообщило об ударах возмездия по центрам принятия решения в Харькове, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru