В Белгородской области продлили Новогодние каникулы по 19 января

Школьникам приграничных районов Белгородской области и Белгорода продлили зимние каникулах до 19 января, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, соответствующее решение принято в связи с угрозами украинских обстрелов.

Глава региона уточнил, что детские сады будут работать в режиме дежурных групп, места в которых будут предоставляться детям тех родителей, работающих на предприятиях непрерывного цикла.

Ранее стало известно, что число погибших в результате украинского удара по Белгороду 30 декабря выросло до 25 человек, пять из которых дети, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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