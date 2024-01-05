«Белгород, мы с тобой»: Сербские болельщики поддержали россиян после ударов ВСУ
5 января 202410:57
Баскетбольные болельщики в Сербии поддержали жителей Белгорода после атак со стороны Украины.
На матче в очередном туре регулярного чемпионата Евролиги между командами «Црвена Звезда» и «Партизан» в Белграде фанаты разместили на трибуне баннер «Белгород, мы с тобой».
ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря, напоминает RT. В результате погибли 25 человек, более 100 пострадали, кроме того, были повреждены десятки домов и гражданских объектов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Южная Корея в ответ на обстрел КНДР провела учения на островах в Желтом море
- Власти: Воздушную тревогу объявили в Севастополе
- Китай впервые провел летное испытание электросамолета собственного производства
- ЦИК зарегистрировал в качестве кандидата в президенты России лидера ЛДПР Леонида Слуцкого
- «Белгород, мы с тобой»: Сербские болельщики поддержали россиян после ударов ВСУ
- Бомбардировщик ВВС США разбился во время тренировочного полета
- Пострадавшим от землетрясения в Японии выделят 4,74 миллиарда иен
- В Финляндии сообщили о продолжении транзита российского ядерного топлива
- Гладков: После обстрелов ВСУ в больницах находятся 74 раненых
- СМИ: Игрок «Краснодара» Ахметов перейдет в «Зенит»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru