«Белгород, мы с тобой»: Сербские болельщики поддержали россиян после ударов ВСУ

На матче в очередном туре регулярного чемпионата Евролиги между командами «Црвена Звезда» и «Партизан» в Белграде фанаты разместили на трибуне баннер «Белгород, мы с тобой».

ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря, напоминает RT. В результате погибли 25 человек, более 100 пострадали, кроме того, были повреждены десятки домов и гражданских объектов.

