«Белгород, мы с тобой»: Сербские болельщики поддержали россиян после ударов ВСУ

Баскетбольные болельщики в Сербии поддержали жителей Белгорода после атак со стороны Украины.

Путин: Удар Киева по Белгороду – террористический акт

На матче в очередном туре регулярного чемпионата Евролиги между командами «Црвена Звезда» и «Партизан» в Белграде фанаты разместили на трибуне баннер «Белгород, мы с тобой».

ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря, напоминает RT. В результате погибли 25 человек, более 100 пострадали, кроме того, были повреждены десятки домов и гражданских объектов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгородСербия

Горячие новости

Все новости

партнеры