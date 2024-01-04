В районе села Демидовка Белгородской области экскаватор наехал на мину

Вблизи села Демидовка Краснояружского района Белгородской области экскаватор с рабочим наехал на мину, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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В результате подрыва снаряда рабочий получил контузию и осколочные ранения лица. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в белгородскую городскую больницу №2, сообщил губернатор.

Ранее в Белгороде и окрестностях нашли три неразорвавшихся боеприпаса, которые выпустили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Снаряды обезвредят на полигоне.

Украинские войска 30 декабря нанесли удар по центру Белгорода. Погибли 25 человек, свыше 100 пострадали, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВСУУкраинаБелгородская область

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