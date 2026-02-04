Песков: Предметных наработок о контактах Путина и Макрона пока нет

По его словам, у Москвы и Парижа в настоящее время нет контактов на высшем уровне.

«На рабочем уровне определенные контакты есть, но чего-то примечательного в этой связи мы заявить пока не можем», - заключил представитель Кремля.

Ранее политолог Сергей Федоров заявил, что Макрон желает переговоров с Путиным ради возвращения Европы в переговорный процесс по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

