Песков: Предметных наработок о контактах Путина и Макрона пока нет
Каких-либо предметных наработок о контактах президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона пока нет. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, у Москвы и Парижа в настоящее время нет контактов на высшем уровне.
«На рабочем уровне определенные контакты есть, но чего-то примечательного в этой связи мы заявить пока не можем», - заключил представитель Кремля.
Ранее политолог Сергей Федоров заявил, что Макрон желает переговоров с Путиным ради возвращения Европы в переговорный процесс по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
