Песков: Предметных наработок о контактах Путина и Макрона пока нет

Каких-либо предметных наработок о контактах президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона пока нет. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Макрон рассказал о подготовке возможных контактов с Путиным

По его словам, у Москвы и Парижа в настоящее время нет контактов на высшем уровне.

«На рабочем уровне определенные контакты есть, но чего-то примечательного в этой связи мы заявить пока не можем», - заключил представитель Кремля.

Ранее политолог Сергей Федоров заявил, что Макрон желает переговоров с Путиным ради возвращения Европы в переговорный процесс по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

