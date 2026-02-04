Концерт Долиной в Подмосковье могут отменить из-за плохих продаж билетов
Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в подмосковной Коломне, запланированный на 11 марта, может быть отменён. Об этом пишет «Абзац».
Издание ссылается на ДК «Тепловозостроитель», где должно состояться выступление. В кассе зала сообщили, что билеты на концерт стоят от 2 900 до 6 900 рублей. Пока продано лишь 36% мест.
Представители площадки отметили, что мероприятие пока стоит в афише, однако исключать его отмену нельзя.
«Вероятность того, что отменят, судя по последним событиям, высокая. Везде отменяют. Возможно, и у нас отменят», – добавили собеседники издания.
Ранее запланированный на 8 марта концерт Долиной в Обнинске был перенесён на ноябрь из-за слабых продаж билетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский Amazon? Зачем Wildberries покоряет рынки Азии и Африки
- Пользователи сообщили о массовом сбое в работе провайдера Lovit
- Волынец назвала условие отправки ребенка в спецшколу за буллинг
- На Кипре подтвердили, что нашли тело экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера
- «Уломать или зачистить»: В Израиле не исключили новую операцию в Газе против ХАМАС
- Песков рассказал о целях, которые ВС РФ поражают на Украине
- Врачи и «Карабасы»: Как выбрать проверенную стоматологию
- Концерт Долиной в Подмосковье могут отменить из-за плохих продаж билетов
- Орнитолог объяснил, зачем считать воробьев в Москве
- Песков: Предметных наработок о контактах Путина и Макрона пока нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru