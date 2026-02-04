Концерт Долиной в Подмосковье могут отменить из-за плохих продаж билетов

Издание ссылается на ДК «Тепловозостроитель», где должно состояться выступление. В кассе зала сообщили, что билеты на концерт стоят от 2 900 до 6 900 рублей. Пока продано лишь 36% мест.

Представители площадки отметили, что мероприятие пока стоит в афише, однако исключать его отмену нельзя.

«Вероятность того, что отменят, судя по последним событиям, высокая. Везде отменяют. Возможно, и у нас отменят», – добавили собеседники издания.

Ранее запланированный на 8 марта концерт Долиной в Обнинске был перенесён на ноябрь из-за слабых продаж билетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

