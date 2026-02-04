Путин и Си Цзиньпин провели разговор по видеосвязи
Президент России Владимир Путин поговорил по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили в Кремле.
Видеоконференция состоялась в преддверии Китайского Нового года, который начнется 17 февраля, пишет RT. Путин назвал символичным сегодняшний день – «Установление весны» по китайскому народному календарю, в беседе политик поздравил лидера и народ Китая с Новым годом и наступающим Праздником весны. Президент РФ назвал образцовым всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и КНР.
«В этом году мы отмечаем 25-летие основополагающего для наших отношений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Его дальнейшая реализация... отвечает коренным интересам народов двух стран, способствует укреплению комплексного, действительно всеобъемлющего взаимодействия... повышению благосостояния наших граждан», - отметил глава российского государства.
Президент РФ заверил в поддержке совместных усилий двух стран по обеспечению суверенитета и безопасности, социально-экономического процветания, права на выбор своего пути развития.
Ранее Путин встретился в Москве с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru