Нарушения, касающиеся стоматологий, в основном связаны с арендаторами, которые сдают свободные места в клиниках врачам-фрилансерам, и уже не контролируют, что там происходит. Такое мнение в беседе с НСН выразил почетный президент стоматологической ассоциации Владимир Садовский.

Оказалось, что 45% стоматологических клиник в России работают нелегально или с нарушениями закона: у них отсутствуют лицензии или регистрация в госсистемах мониторинга оборота товаров и лекарственных средств. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Общественной потребительской инициативы. Так, больше всего нарушений нашли в Санкт-Петербурге (80%), Москве (78,5%) и Свердловской области (72%). Садовский рассказал, о каких нарушениях идет речь.

«Есть данные более серьезных органов, Росздравнадзора, например, которые говорят, что нарушений очень много, но связано это не с теми клиниками, которые работают по лицензии, а с арендаторами. Когда пустующие места в стоматологических клиниках владельцы сдают в поднаем врачам-фрилансерам, которые устраиваются туда на минимальное количество трудовых отношений, допустим, на 0,1 ставки. Им передается кабинет, и он там сам себе хозяин. Каким образом там передаются деньги - это уже другой вопрос. Это распространено в Москве и Санкт-Петербурге. Арендаторов очень много, и подчас они являются даже не местными жителями. Выявить их можно только с помощью контрольных закупок - это прерогатива контрольно-надзорных органов», - рассказал он.