«Уломать или зачистить»: В Израиле не исключили новую операцию в Газе против ХАМАС
Цви Маген заявил НСН, что разоружением ХАМАС должен заниматься «Совет Трампа» однако не факт, что он справится.
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с НСН не исключил вмешательства Израиля в сектор Газа для зачистки от ХАМАС, если международная структура под руководством Дональда Трампа не сможет урегулировать ситуацию.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила премьер-министру Биньямину Нетаньяху секретный доклад, в котором говорится о значительном усилении группировки ХАМАС в секторе Газа, пишет «Коммерсант». Это началось после 10 октября 2025 года, когда в соответствии с «планом Трампа» в анклаве вступил в силу режим прекращения огня. Отмечается, что группировка укрепляется не только в военном, но и в политическом плане. Маген отметил, что, скорее всего, Израилю придется вмешаться.
«Единственное, что я могу подтвердить, что в Израиле бытует мнение, что ХАМАС не собирается сдавать ни позиции, ни оружия. И не собирается уходить из Газы. Вторая часть плана урегулирования уже должна была начаться, однако ХАМАС не ведет себя в соответствии с ней. Наверное, Нетаньяху знает больше. С ХАМАС есть проблема, его надо уломать, с ним надо договориться. Но если с ним не разберутся канцлеры и другие представители международной системы, то Израилю придется действовать», - рассказал он.
Напомним, что ранее глава США Дональд Трамп создал «Совет мира» по Газе. К тому же был сформирован Национальный комитет по управлению Газой в рамках плана мирного урегулирования в регионе. В него вошли палестинские технократы, которые будут отвечать за промышленность, торговлю здравоохранение, безопасность и другие сферы в Газе. Маген отметил, что задача этих структур как раз уговорить ХАМАС расформироваться.
«Какие действия они предпримут, я знать не могу, они, по-моему, тоже еще не знают. Но, в принципе, это их обязанность. Они должны договориться о разоружении, о расформировании. Это их основная миссия на данном этапе. Потом доберутся и до Украины. Я бы не исключал, что Израиль возобновит военную операцию. В таком случае там операция не нужна, но зачистка, наверное, будет, чтобы их разоружить и погнать, куда надо. Но если они успокоятся и договорятся, то у них есть шанс выжить и остаться у дел. Но этот шанс не слишком велик», - подытожил он.
Ранее Times of Israel сообщал, что Израиль готовит новую масштабную военную операцию в секторе Газа, которая запланирована на март, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский Amazon? Зачем Wildberries покоряет рынки Азии и Африки
- Пользователи сообщили о массовом сбое в работе провайдера Lovit
- Волынец назвала условие отправки ребенка в спецшколу за буллинг
- На Кипре подтвердили, что нашли тело экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера
- «Уломать или зачистить»: В Израиле не исключили новую операцию в Газе против ХАМАС
- Песков рассказал о целях, которые ВС РФ поражают на Украине
- Врачи и «Карабасы»: Как выбрать проверенную стоматологию
- Концерт Долиной в Подмосковье могут отменить из-за плохих продаж билетов
- Орнитолог объяснил, зачем считать воробьев в Москве
- Песков: Предметных наработок о контактах Путина и Макрона пока нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru