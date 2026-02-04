«Уломать или зачистить»: В Израиле не исключили новую операцию в Газе против ХАМАС

Цви Маген заявил НСН, что разоружением ХАМАС должен заниматься «Совет Трампа» однако не факт, что он справится.

Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с НСН не исключил вмешательства Израиля в сектор Газа для зачистки от ХАМАС, если международная структура под руководством Дональда Трампа не сможет урегулировать ситуацию.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила премьер-министру Биньямину Нетаньяху секретный доклад, в котором говорится о значительном усилении группировки ХАМАС в секторе Газа, пишет «Коммерсант». Это началось после 10 октября 2025 года, когда в соответствии с «планом Трампа» в анклаве вступил в силу режим прекращения огня. Отмечается, что группировка укрепляется не только в военном, но и в политическом плане. Маген отметил, что, скорее всего, Израилю придется вмешаться.

«Единственное, что я могу подтвердить, что в Израиле бытует мнение, что ХАМАС не собирается сдавать ни позиции, ни оружия. И не собирается уходить из Газы. Вторая часть плана урегулирования уже должна была начаться, однако ХАМАС не ведет себя в соответствии с ней. Наверное, Нетаньяху знает больше. С ХАМАС есть проблема, его надо уломать, с ним надо договориться. Но если с ним не разберутся канцлеры и другие представители международной системы, то Израилю придется действовать», - рассказал он.

Напомним, что ранее глава США Дональд Трамп создал «Совет мира» по Газе. К тому же был сформирован Национальный комитет по управлению Газой в рамках плана мирного урегулирования в регионе. В него вошли палестинские технократы, которые будут отвечать за промышленность, торговлю здравоохранение, безопасность и другие сферы в Газе. Маген отметил, что задача этих структур как раз уговорить ХАМАС расформироваться.

«Какие действия они предпримут, я знать не могу, они, по-моему, тоже еще не знают. Но, в принципе, это их обязанность. Они должны договориться о разоружении, о расформировании. Это их основная миссия на данном этапе. Потом доберутся и до Украины. Я бы не исключал, что Израиль возобновит военную операцию. В таком случае там операция не нужна, но зачистка, наверное, будет, чтобы их разоружить и погнать, куда надо. Но если они успокоятся и договорятся, то у них есть шанс выжить и остаться у дел. Но этот шанс не слишком велик», - подытожил он.

Ранее Times of Israel сообщал, что Израиль готовит новую масштабную военную операцию в секторе Газа, которая запланирована на март, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

