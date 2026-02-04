Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с НСН не исключил вмешательства Израиля в сектор Газа для зачистки от ХАМАС, если международная структура под руководством Дональда Трампа не сможет урегулировать ситуацию.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила премьер-министру Биньямину Нетаньяху секретный доклад, в котором говорится о значительном усилении группировки ХАМАС в секторе Газа, пишет «Коммерсант». Это началось после 10 октября 2025 года, когда в соответствии с «планом Трампа» в анклаве вступил в силу режим прекращения огня. Отмечается, что группировка укрепляется не только в военном, но и в политическом плане. Маген отметил, что, скорее всего, Израилю придется вмешаться.

«Единственное, что я могу подтвердить, что в Израиле бытует мнение, что ХАМАС не собирается сдавать ни позиции, ни оружия. И не собирается уходить из Газы. Вторая часть плана урегулирования уже должна была начаться, однако ХАМАС не ведет себя в соответствии с ней. Наверное, Нетаньяху знает больше. С ХАМАС есть проблема, его надо уломать, с ним надо договориться. Но если с ним не разберутся канцлеры и другие представители международной системы, то Израилю придется действовать», - рассказал он.