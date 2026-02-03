Криминалист рассказал, кто мог подтолкнуть ученика к нападению на гимназию в Уфе

По его мнению, в данном деле важно узнать, чем интересовался уфимский школьник, «на каких сайтах сидел и какие статьи читал».

Эсперт не исключил, что подросток мог увлекаться экстремистскими материалами, в которых «призывают к таким поступкам, как к проверкам — мужчина он или нет».

«Вероятно, что украинские мошенники или террористы могли подстрекать таких податливых школьников и юношей... Они специально их ищут, создают сайты, сообщества, заманивают, обрабатывают... Играют на таких комплексах», — подчеркнул Игнатов.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что при подтверждении буллинга подростка, стрелявшего в учителя и одноклассников, руководство гимназии №16 в Уфе будет уволено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

