СМИ: США подготовили новые антироссийские санкции

«США подготовили новые санкции против России», - отмечает агентство.

При этом, по его данным, признаков введения рестрикций в действие нет.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян допустил, что США могут начать отмену антироссийских санкций после заключения мирного соглашения по Украине. При этом снятие ограничений не будет одномоментным.

