СМИ: США подготовили новые антироссийские санкции
4 февраля 202613:08
США подготовили новые ограничения в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«США подготовили новые санкции против России», - отмечает агентство.
При этом, по его данным, признаков введения рестрикций в действие нет.
Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян допустил, что США могут начать отмену антироссийских санкций после заключения мирного соглашения по Украине. При этом снятие ограничений не будет одномоментным.
