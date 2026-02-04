СМИ: США подготовили новые антироссийские санкции

США подготовили новые ограничения в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

СМИ: ЕС готовит новые санкции против банков и нефтяных компаний РФ

«США подготовили новые санкции против России», - отмечает агентство.

При этом, по его данным, признаков введения рестрикций в действие нет.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян допустил, что США могут начать отмену антироссийских санкций после заключения мирного соглашения по Украине. При этом снятие ограничений не будет одномоментным.

