В Абу-Даби стартовали переговоры по Украине

В Абу-Даби стартовали переговоры по Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил возглавляющий киевскую делегацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Зеленский анонсировал отдельные переговоры Украины и США в Абу-Даби

Он уточнил, что переговоры в столице ОАЭ проходят в трёхстороннем формате - Украина, США и Россия. Затем работа продолжится «в отдельных группах по направлениям».

«После чего планируется повторная совместная синхронизация позиций», - добавил Умеров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби перенесли с 1-го на 4-е февраля, так как «потребовались дополнительные стыковки графиков трёх сторон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

