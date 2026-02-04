В Абу-Даби стартовали переговоры по Украине
В Абу-Даби стартовали переговоры по Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил возглавляющий киевскую делегацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Он уточнил, что переговоры в столице ОАЭ проходят в трёхстороннем формате - Украина, США и Россия. Затем работа продолжится «в отдельных группах по направлениям».
«После чего планируется повторная совместная синхронизация позиций», - добавил Умеров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби перенесли с 1-го на 4-е февраля, так как «потребовались дополнительные стыковки графиков трёх сторон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
