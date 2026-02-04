Песков рассказал о целях, которые ВС РФ поражают на Украине

Вооружённые силы РФ поражают на Украине цели, которые считают ассоциированными с украинским военным комплексом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Белый дом: Трамп не удивился сообщениям о ночных ударах России по Украине

Как пишет RT, он также отметил, что Россия по-прежнему сохраняет свою открытость к мирному урегулированию.

«Но пока Киевом не приняты соответствующие решения, специальная военная операция продолжается», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение недели российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: РИА Новости
