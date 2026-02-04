Песков рассказал о целях, которые ВС РФ поражают на Украине
Вооружённые силы РФ поражают на Украине цели, которые считают ассоциированными с украинским военным комплексом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он также отметил, что Россия по-прежнему сохраняет свою открытость к мирному урегулированию.
«Но пока Киевом не приняты соответствующие решения, специальная военная операция продолжается», - заключил представитель Кремля.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение недели российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский Amazon? Зачем Wildberries покоряет рынки Азии и Африки
- Пользователи сообщили о массовом сбое в работе провайдера Lovit
- Волынец назвала условие отправки ребенка в спецшколу за буллинг
- На Кипре подтвердили, что нашли тело экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера
- «Уломать или зачистить»: В Израиле не исключили новую операцию в Газе против ХАМАС
- Песков рассказал о целях, которые ВС РФ поражают на Украине
- Врачи и «Карабасы»: Как выбрать проверенную стоматологию
- Концерт Долиной в Подмосковье могут отменить из-за плохих продаж билетов
- Орнитолог объяснил, зачем считать воробьев в Москве
- Песков: Предметных наработок о контактах Путина и Макрона пока нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru