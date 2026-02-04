Орнитолог объяснил, зачем считать воробьев в Москве
Специалисты следят за популяцией птиц, чтобы оценивать экологию в городе, заявил НСН Евгений Коблик.
За всеми московскими животными и птицами следят ежегодно. Это помогает увидеть экологические проблемы, если они есть, рассказал орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик в беседе с НСН.
Всероссийская перепись воробьев пройдет в России с 7 по 15 февраля. Об этом сообщила член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая. Ее слова приводит РИА Новости. Коблик объяснил, зачем это нужно.
«Во-первых, воробьев в Москве живет два вида: полевой и домовой воробей. Необходимость этой переписи, которая проводится более десятка лет, возникла из-за того, что численность домового воробья по не очень понятным причинам начала снижаться. Второй вид чувствует себя нормально. Непонятно, почему это происходило, поэтому появилась такая перепись. Она ведется не только в столице, но и в других городах. Сейчас ситуация нормализовалась, домовой воробей прекратил снижение. Если популяция будет уменьшаться, то это значит, что в городе неблагополучная экология. Это один из индикаторов», — отметил он.
Коблик также добавил, как именно происходит подсчет птиц.
«Вся Москва уже давно разбита на квадраты орнитологами, любителями птиц. В каждом из них специально обученные люди считают всех особей. Воробьи отличаются друг от друга: есть мальчики, есть девочки, есть разные виды. Самец с серой шапочкой и черным галстуком, над глазами заметная каштановая бровка, а самка выглядит очень скромно, такая серо-пестрая. Но это у домовых воробьев, а полевые сами по себе маленькие и отличаются только черным пятнышком на белой щеке. Но считают не только их, но и синиц, уток, снегирей — вся фауна Москвы, не только птицы, но и звери, под присмотром. Ежегодно ведется контроль и учет, издаются атласы животных Москвы с плотностями по разным квадратам», — подчеркнул он.
Ранее Коблик рассказал НСН о правилах «общения» с птицами.
