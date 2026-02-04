За всеми московскими животными и птицами следят ежегодно. Это помогает увидеть экологические проблемы, если они есть, рассказал орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик в беседе с НСН.

Всероссийская перепись воробьев пройдет в России с 7 по 15 февраля. Об этом сообщила член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая. Ее слова приводит РИА Новости. Коблик объяснил, зачем это нужно.