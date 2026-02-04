Поставки российских медицинских приборов в США достигли максимума с марта 2022 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. Уточняется, что по итогам 11 месяцев 2025 года общая сумма составила 809,5 тысячи долларов. Это на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. США также экспортировали медицинское оборудование в Россию. В годовом выражении поставки составили 8,9 миллиона долларов. Смирнова не удивила такая статистика.

«Один томограф может стоить примерно миллион-полтора миллиона долларов. То есть сумма экспорта из нашей страны в США меньше стоимости одного томографа. Я, конечно, рад, что показатель экспорта вырос на 32%, но по большому счету это ни о чем. Понимаю, если бы медицинское оборудование из России в США поставляли на несколько миллиардов. Но такого никогда не было. Такие цифры могли быть, если бы мы поставляли что-то эксклюзивное. У нас, к примеру, есть препараты, с которыми можно было бы так работать, но не сейчас», - объяснил он.

Как отметил собеседник НСН, Россия продолжает работать с США, но санкции все осложняют.

«Есть проблема в регуляторике. Европейцы заняли более жесткую позицию, чем США. Несмотря на санкционные дела, мы сегодня можем спокойно приехать на какую-нибудь медицинскую выставку в США. Компании это не доставит проблем с оформлением документов, с оговоркой, что для стендистов нужно будет делать визы. Но США не закрывали свой рынок совсем. Можно было бы работать, если бы не все политические факторы, которые влияют на взаимоотношения», - заявил Смирнов.