Хабиров: При подтверждении буллинга подростка руководство гимназии Уфы уволят
При подтверждении буллинга подростка, стрелявшего в учителя и одноклассников, руководство гимназии №16 в Уфе будет уволено. Как пишет RT, об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
По его словам, что мотивы совершения подобных действий бывают разные - это и проблемы в семье, и несчастная любовь, а также буллинг. И необходимо выяснить истинную причину.
«Позиция у меня была всего такая - если мы обнаруживаем факт буллинга, мы выметаем всех отсюда, руководство школы», - заключил он.
Ранее девятиклассник атаковал учебное заведение в Уфе, стрелял из пластикового пневматического автомата в учителя и одноклассников, а также взорвал петарду. Возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
