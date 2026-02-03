Хабиров: При подтверждении буллинга подростка руководство гимназии Уфы уволят

По его словам, что мотивы совершения подобных действий бывают разные - это и проблемы в семье, и несчастная любовь, а также буллинг. И необходимо выяснить истинную причину.

«Позиция у меня была всего такая - если мы обнаруживаем факт буллинга, мы выметаем всех отсюда, руководство школы», - заключил он.

Ранее девятиклассник атаковал учебное заведение в Уфе, стрелял из пластикового пневматического автомата в учителя и одноклассников, а также взорвал петарду. Возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

